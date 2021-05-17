HDP'ye yakın medyada skandal ifadeler!
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakın medyada Türk askerleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullanıldı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye yakınlığı ile bilinen ve Avrupa'da yayın yapan 'Yeni Özgür Politika'da Türk askerleri ile ilgili skandal ifadelere yer verildi.
Türk askerinin 'işgalci' olduğu iddia edilen terör medyasının tepki çeken haberinde, 'Türk askeri öldürüldü' ifadesi geçti.
Ayrıca terör örgütü PKK'nın kadın teröristleri olarak bilinen 'YJA Star'a güzelleme yapılması da büyük tepki çekti.
İşte o manşet: