HDP’ye toplama öğreten bilanço! İşte 2015’ten bu yana ex olan terörist sayısı

Bir ay içerisinde yurt içi sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiğini açıklayan MSB, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 18 bin 455 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede gelinen noktayı rakamlarla gözler önüne serdi.

Sınır içi ve sınır ötesi oeprasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdüren MSB, yalnızca bu yıl 22 terör operasyonu düzenlediklerini duyurdu.

Bu yıl başından beri bin 865 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, 6 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısını da aktardı.

6 yılda 18 bin 455 terörist etkisiz hale geldi

MSB'nin yaptığı açıklamada, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 18 bin 455 teröristin öldürüldüğü belirtildi.