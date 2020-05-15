HDP'ye kayyım atanmasına Kaftancıoğlu'ndan tepki
HDP'li 4 belediye başkanının gözaltına alınması ve bazı belediyelere kayyım atanması CHP'yi rahatsız etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu terörle ilişkisi bulunan HDP'li başkanların görevden alınmasına karşı çıkarak "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor" dedi.
HDP'li Iğdır ve Siirt belediye başkanları da dahil olmak üzere 4 belediye başkanı gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçileri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti. Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyum atamaları yapıldı.
Kayyum atama kararına CHP'den jet bir tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarını darbe olarak değerlendirdi.
Kayyum darbedir
Kaftancıoğlu, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor #Kayyumdarbedir" ifadelerini kullandı.
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