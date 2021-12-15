HDP'ye çıt çıkaramayan İyi Parti, kinini AK Parti'ye kusuyor

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Gittikleri şehirlerde kendilerinden olmayan vatandaşlara dayak atan İyi Partililer, gündemi skandallarla meşgul ediyor.

Türkkan'ın sinkaflı küfürüne tek kelime edemedi

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İP'in genel başkanı Meral Akşener, Bingöl'de boynuna sarıldığı şehit yakınına "Senin bacını .........." şeklinde ağır bir küfür eden hadsiz Lütfü Türkkan'a tek kelime edemedi.

Sicili bozuk İyi Parti'de son skandal dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde patlak verdi.

"Milletvekiliyim" diye ortalıklarda gezinen İP'li Şenol Sunat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hedef alan 'Sayın FO!' şeklindeki çirkin üslubuyla büyük tepki çekti.

PKK'nın siyasi kolu HDP'ye çıt yok!

Siirt'te kendisine "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" diyen terör seviciye cevap veremeyen Meral Akşener'in İP'i, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye çıt çıkaramıyor.

Söz konusu milletin iradesiyle girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan AK Parti olduğunda kin kusmaktan çekinmeyen İyi Parti, HDP'li Fatma Kurtulan'ın "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" sözlerine cesaret edip cevap verememişti.