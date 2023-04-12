HDP'ye bu şekilde yaranabiliyor musunuz bari? İYİ Parti'de ülkücü kıyımı!

İYİ Parti’de istifalarla sonuçlanan tartışmalı temayül sürecinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na sunulan milletvekili aday listesi de partideki taşları yerinden oynattı.

Partideki ülkücü kıyımı listelere yansırken, tasfiyeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli olanlar isimler de nasibini aldı. İYİ Parti’de yola çıkılanlar yerlerini merkez sağın eski isimlerine bıraktı. İYİ Parti’de yaşanan tasfiyenin ilk işaretleri 6’lı Masa’da patlayan ortak aday krizi sırasında geldi. CHP ve HDP ile ittifaka karşı sert bir açıklama yaparak istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’na destek verilmeyerek örtülü bir şekilde istifaya yönlendirilmesi tasfiyenin ilk örneği oldu. Bunu 9 Nisan’da YSK’ya sunulan listeler izledi.

BİR BİR AYIKLANDILAR

MHP orijinli ve ülkücü kökenli isimler çizik yedi. MHP il başkanlığı da yapan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, MHP’de disiplin kurulu üyeliği ve avukatlığını yapan Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, MHP’den bir dönem belediye başkanlığına da aday olan Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, yıllarca ülkücü hareketin sivil toplum ayağında görev yapan Adana Milletvekili İsmail Koncuk liste dışına atıldı.

KURUCULAR DA VAR

Bunların yanı sıra yine ülkücü kökten gelen Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Ülkü Ocakları kökenli İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, parti içinde ülkücü kanadın temsilcilerinden ve İYİ Parti kurucusu İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, İstanbul Milletvekili Prof. Ahat Andican, MHP’de de vekillik yapan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, hem ülkücü kökenli hem İYİ Parti kurucusu olan Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, MHP’den 2014’te Trabzon belediye başkan adayı olan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Ayhan Altıntaş liste dışı bırakıldı.

KILIÇDAROĞLU KARŞITLARI

Yavuz Ağıralioğlu gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkanlar da tasfiyeden nasibini aldı. Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu bunlar arasında yer aldı. CHP ile ittifaka soğuk yaklaşan İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik de liste dışı kaldı. Yine Kılıçdaroğlu’nun aday gösterildiği grup toplantısında olmayan dört isimden biri olan Mersin Milletvekili Behiç Çelik de listeye alınmadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ONLARA YER AÇILDI

Bu isimler tasfiye edilirken Turhan Çömez, Eşref Fakıbaba, Gökhan Zan, Bahadır Erdem, Ece Güner Toprak, İdris Naim Şahin, Lütfullah Kayalar, Edip Safter Gaydalı, Salim Ensarioğlu, Mümtaz Yavuz, Ali Er, Rasim Arı gibi isimler listelerde yer buldu.