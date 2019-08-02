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HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

Diyarbakır'da kayyımdan HDP'nin yönetimine geçen Sur ilçesinde son bir aydır suların akmaması vatandaşı canından bezdirdi. Gece 2'ye kadar su nöbeti tuttuklarını söyleyen vatandaşlar, "Kayyım döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:49
HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir aydır su sıkıntısı yaşayan kadınlar, HDP'li belediyeye tepkisini dile getirdi. Sur ilçesinde bazı merkez ve kırsal mahallelerde, yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir ya da iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

"Gece 02.00'ye kadar su nöbeti tutuyoruz"

İlçede yaşayan vatandaşlardan Zehra Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Gece 02.00 veya 03.00'te bir saat su aktığını dile getiren Yılmaz, su almak için nöbet tuttuklarını, bazı komşularının ise su olmadığı için evlerini terk ettiğini belirtti. Sur Belediyesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün su kesintisine çözüm bulmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, "HDP her başa geldiğinde bu su sıkıntısını çekiyoruz. Gece saat 02.00'de suyumuz geliyor. O saate kadar nöbet tutuyoruz. Bir saat kadar ne su aldıysak. Çamaşır ve bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz. Yaz ortası, insan kendi insanına bu eziyeti etmez. 10 ailenin yaşadığı iki binada şimdi sadece üç aile kalmış. Herkes susuzluktan dolayı evlerini terk etti." diye konuştu.

"Kayyım döneminde sorun yaşamadık"

DİSKİ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne sürekli olarak şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Yılmaz, "Hiçbir şekilde çözüm yok. Sur Belediyesi'ne gittik. 'Bizi ilgilendiren bir konu değil, DİSKİ ile görüşün.' dediler. Ne yapacağız, kiminle görüşeceğiz, bilmiyoruz. Görevlendirme yapılmasından önce de su kesintisi vardı. Kayyım döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kulladı.

"Camiden su taşıyoruz"

Serap Aktaş (48) da bir aydır su kesintisi yapıldığını, bu nedenle mağdur olduklarını kaydetti. Su sıkıntısı nedeniyle insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Aktaş, "Bir aydır suyumuz yok. Su olmadığı için herkes evini terk etmiş. Gece bir ya da iki saat akıyor ve kesiliyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Camiden su taşıyoruz. Belediyeden su istiyoruz. Bir çare bulsunlar." diye tepkisini dile getirdi.

Diski, "sorun yok" dedi

Öte yandan Sur Belediyesi yetkilileri, ilçede böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, kendilerine su sorunu nedeniyle başvuru yapılmadığını öne sürdü. DİSKİ yetkilileri ise, aşırı su tüketiminden dolayı kuyularda su seviyesinin düştüğünü, dengelemek için belirli saatlerde su kesintisi yapıldığını, kuyulardaki su normal seviyeye ulaşıncaya kadar kesintilerin devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:49
  1. Diyarbakır
  2. Sur ilçesi
  3. HDP'li belediye
  4. su
  5. kayyım

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU8 dk önce
    SÖYLEYECEKLERİM TÜM TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ,GEÇERLİ.HALKIMIZ KENDİLERİNE VERİLEN HİZMETLERDEN,İTİBARDAN RAHATSIZ OLDU.KENDİLERİ İSTEDİ.
  • gerçek.gerçek.10 dk önce
    kim seçti aydan gelen yeşiller mi. sizin yatacak yeriniz yok şu diniz imansızlar sürüsüne oy verip sonrada ağlıyorsunuz.
  • HasanHasan11 dk önce
    Size müstahak. Acınızdan ölsenizde pkk cısınız. Ağlamaya sızlanmaya hiç hakkınız yok.Bizim dinimiz emanete ehline verin diye emreder.
  • cahidcahid12 dk önce
    Kendi düşen aglamaz
  • Tebbet Tebbet 13 dk önce
    Beter olun
  • Ahmet TanerAhmet Taner16 dk önce
    Herkes layık olduğu yöneticiyle yönetilir. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Kimene. Temizlik vs hariç, suya ne gerek. HDPKK'nın onların yüreğine serptiği su onlara ölünceye kadar yeter.
  • ÖzlemÖzlem18 dk önce
    Allah hakkınızdan gelsin kayyum var iken hiçbir problem yoktu sularda mahvettiniz bütün çocuklarımız içme suyundan mikrop kaptı perişan olduk hastanelerde en kısa sürede şikayet edecem
  • fetösavarfetösavar28 dk önce
    ya onlara pekeke lazım suyu nedecekler daaa...
  • CancigerimCancigerim29 dk önce
    Beter olsunlar.
  • KomençeroKomençero31 dk önce
    Neden şikayet ediyorsunuz ki? Yöneticinizi siz seçmediniz mi? Layık olduğunuzla idare olunuyorsunuz
  • SeyfullahSeyfullah32 dk önce
    Geberin inşallah
  • Metin PEKCANMetin PEKCAN43 dk önce
    Açık ara HDP nasıl kazanabiliyor. Aklınızı, imanınızıve cesaretinizi nereye bıraktınız ey Diyarbakırlılar. Hadi Diyarbakır' da tehditalıyorsunz. İstanbul'da sizin desteğinizle AK PARTİ yıkıldı. Allah aklınızı, imanınızı ve cesaretinizi arttırsın.
  • dingelmanndingelmann44 dk önce
    gebersinler teröristlere oylarini verirken ne düsünüyorlardi zaten kendileri biz kürdüz diyerek ayirimcilik irkcilik yapiyorlar sonra gene türkler suclu oluyor nasil olacak bu nereye kadar simdiye kadar türkiyenin ekmegini yediniz gözünüze dizinize dursun.
  • Şeref KazanŞeref Kazan48 dk önce
    Size ne kudurdunuzİnsankendi eder kendi bulur
  • uyan tcuyan tc48 dk önce
    ektiğinizi biçin diyarbekir halkı
  • EKOLL EKOLL 50 dk önce
    Size lâyıktır. Susuzluktan kuruyun. Onları iş başına biz getirdik sanki. Afyon 'dan ben oy vermedim ya. Beter olun.
  • OguzOguz56 dk önce
    Oh iyi oluyor verneseydiniz oyunuzu alırdınız suyunuzu

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