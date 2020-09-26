HDP'nin yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi'ne erişim engeli

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Yaptığı haberlerle HDP sözcülüğüne soyunan Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Devleti Kürtlere düşman gibi gösteren manşetleriyle bilinen ve HDP’nin reklamlarını yapan Yeni Yaşam Gazetesi, uygulanan karara gerekçe gösterilmediğini söyledi.

Yaptıkları manşetlerle devlet düşmanlığı güden Yaşam Gazetesi’ne gerekçeyi gelin biz gösterelim:

‘Allah ile Kürdün arasına jandarma’

PKK’nın yayın organı Mezopotamya Ajansı’nın algı amacıyla verdiği, yalan olduğu gerekçesiyle de sildiği asparagas haberi bir gün sonra ‘Allah ile Kürdün arasına jandarma’ haber başlığı ile verdi. Televizyon yayınlarından dahi bangır bangır Kürtçe okunan mevlitleri, Kürtçe yayın yapan kanalları görmezlikten gelen Yeni Yaşam Gazetesi, Diyarbakır Sur’da jandarmanın, imamın Kürtçe mevlit okumasını engellediğini iddia etti. Asparagas haberi, çıkan delillerle elinde patladıysa da gazete algısını yapmış oldu...

‘HDP’siz olmaz’

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin reklamlarını her fırsatta manşetine taşıyan Yeni Yaşam Gazetesi, ‘HDP’siz olmaz’ başlığıyla okuyucuları HDP’ye yönlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan, ‘terör örgütü üyeliğinden’ tutuklu HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la cezaevinde röportaj yaptılar.

Selahattin Demirtaş’ın hükümet hakkında asılsız iddialarını ilk sayfasına taşıyan Yeni Yaşam Gazetesi, ‘HDP’siz olmaz’ başlığıyla manşetini süsledi.

‘Bu pınardan barış akmaz’

Öte yandan Yeni Yaşam Gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge halkını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı için teröristlere kalkan olmuş ve operasyonların durması için çaba göstermişti. Ölen teröristleri sivil diye pazarlayan gazetenin manşetleri aynen şöyleydi: ‘Bu pınardan barış akmaz'

Gerekçe mi istiyorsunuz? Bu manşetler erişim engeline fazlasıyla gerekçe zaten... Düşmanca ve PKK ağzından yaptığınız manşetleri buraya yazsak ne satır yeter ne de zaman...