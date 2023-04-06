HDP'nin vekili Buldan'ın 16.000 TL'lik ceketi gündem oldu

Çocukları özgürlük adı altında terör örgütünün eline temsil edip, sefil bir hayat yaşamalarına öncülük HDP üyelerinin lüks hayatları dikkat çekiyor. Her koşulda halkçı naralar atan ancak lüks hayatlarından ödün vermeyen sözde halk temsilcilerinin giydiği kıyafetlerin fiyatları dudak uçuklattı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısının ardından Pervin Buldan'ın giydiği ceket dikkat çekti. Buldan'ın ceketinin 'Etro' markasının özel üretim parçası olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE FİYATI 16 BİN 748 LİRA

Ceketin Türkiye fiyatının yaklaşık 16 bin 748 lira olması, dikkat çeken bir diğer başka detay oldu.

Kendisini ezilen halkların umudu olarak tanımlayan Buldan'ın ceketi, sosyal medyada da gündem oldu.

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