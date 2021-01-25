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Gündem HDP'nin 'terör yuvası' ilçe binasına CHP'li Esenyurt Belediye Başkanından ziyaret
Gündem

HDP'nin 'terör yuvası' ilçe binasına CHP'li Esenyurt Belediye Başkanından ziyaret

Terör örgütü PKK'nın hücre evine dönen HDP Esenyurt İlçe binasına CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 20:59:00 -
HDP'nin 'terör yuvası' ilçe binasına CHP'li Esenyurt Belediye Başkanından ziyaret

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve afişlerinin yer aldığı HDP Esenyurt İlçe binasına CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 

HDP Esenyurt ilçe binasına terör baskını

CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yaptığı dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğraflarda, binada teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale neden olan görüntülerin ardından polis harekete geçti ve binaya gece yarısında oparasyon düzenledi.



Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.

CHP'li Başkan'dan HDP binasına ziyaret

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un HDP Esenyurt binasını ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. 

CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 14 Kasım 2019 tarihinde ziyaret ettiği HDP il binasına ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, 'İlçemizdeki siyasi partilere yaptığımız ziyaretler kapsamında Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret ettik. Esenyurdumuzun geleceği hakkındaki fikir alışverişine devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon
HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

Aktüel

HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon

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