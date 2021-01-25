HDP'nin 'terör yuvası' ilçe binasına CHP'li Esenyurt Belediye Başkanından ziyaret
Terör örgütü PKK'nın hücre evine dönen HDP Esenyurt İlçe binasına CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve afişlerinin yer aldığı HDP Esenyurt İlçe binasına CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
HDP Esenyurt ilçe binasına terör baskını
CHP’li Esenyurt Belediyesi’nin, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yaptığı dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğraflarda, binada teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale neden olan görüntülerin ardından polis harekete geçti ve binaya gece yarısında oparasyon düzenledi.
Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulundu.
CHP'li Başkan'dan HDP binasına ziyaret
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un HDP Esenyurt binasını ziyaret ettiği görüntüler ortaya çıktı.
CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt 14 Kasım 2019 tarihinde ziyaret ettiği HDP il binasına ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, 'İlçemizdeki siyasi partilere yaptığımız ziyaretler kapsamında Halkların Demokratik Partisi'ni ziyaret ettik. Esenyurdumuzun geleceği hakkındaki fikir alışverişine devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.