HDP’nin sandık sahtekarlığı böyle fark edildi! Çok fena yakalandılar
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirmeye yeltendiği çoklu oy hilesi bozuldu.
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır’da gerçekleştirmeye yeltendiği çoklu oy hilesi bozuldu.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Turgut Özal İlkokulunda birden fazla sandıkta oy kullanma girişiminde bulunulduğu öğrenildi. HDP’lilerin giriştiği seçim hilesi, HÜDAPAR sandık müşahitleri tarafından fark edildi.
Çoklu oy hilesinin 1248 ve 1249 nolu sandıklarda gerçekleştirilmek istendiği kayıtlara geçti. M.D. ve A.S. isimli sandık görevlilerinin, oy kullanma işlemlerinin ardından farklı sandıkta da oy kullanmak istediği saptandı.
Sandık müşahitlerinin fark ettiği sahtekarlıkla ilgili tutanak tutuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sandık başkanı ve sandık müşahitinin imzasıyla hazırlanan tutanaklar HDP’nin sandık cambazlığını ortaya koydu.
İşte o tutanaklar:
KAYNAK: HABER7