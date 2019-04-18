HDP’nin KHK’lı belediye başkanı adaylarının yerine seçimi ikinci bitiren belediye başkan adaylarına mazbata verilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. HDP’nin KHK’lı belediye başkanı adaylarının yerine seçimi ikinci bitiren belediye başkan adaylarına mazbata verilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

HDP’nin KHK’lı belediye başkanı adaylarının yerine seçimi ikinci bitiren belediye başkan adaylarına mazbata verilmesine ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

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