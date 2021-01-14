HDP’nin kapatılması siyasi değil, hukuki

Hasan Eğrigöz Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılması yönündeki açıklamalarının ardından gözler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrildi. HDP’nin kapatılması için hukuki gerekçelerin tamamının oluştuğunu belirten hukukçular, HDP’nin kapatılmasının siyasi değil, hukuki olduğunu söylediler.

Teröre açık destek

HDP’nin terör faaliyetleri açık bir şekilde olmasına rağmen hala faaliyet göstermesinin hukuk ayıbı olduğunu ifade eden Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, şunları dile getirdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 68. ve 69. maddeleri açık bir şekilde siyasi partilerin hangi hallerde kapatılacağını hükme bağlamıştır. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmek ve bu noktada hukuki mekanizmaları ve yargı mercilerini işler hale getirmek hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırıların odak noktası haline gelen, bir dizi terör faaliyetine dahli aleni bir şekilde ayyuka çıkmış olan, nümayiş bahanesiyle sokakları karıştırarak ölümlere sebebiyet veren bir yapının meşruiyet zemini ortadan kaldırılmalıdır. Bazı mahfillerin iddia ettiği gibi HDP’nin kapatılması değil, açık olması bir hukukî çelişkidir ve hukuk devleti ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu noktadaki girişimi Siyasi Partiler Kanunu 100. Madde çerçevesinde bir hak ve yetki kullanımı olup hukuka ve mevzuata uygun, sorumlu bir girişim hüviyetindedir. Bir hukuk ayıbı olan HDP’nin siyasi faaliyet göstermesi gerçeğinden milletçe arınmak ve bu husustaki kararlı iradeyi geleceğe taşımak elzemdir. Aynı zamanda hukuk devleti olmanın gereğidir. HDP’nin kapatılması için hukuki gerekçeler tamamıyla oluşmuş durumda. Bugün HDP’nin kapatılmasına dair olan konu demagoji ve siyaset değil, tamamıyla hukuktur. Hukuk HDP’nin kapatılmasını gerektiriyor.”

Bir engel yok

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Mehmet Sarı da, şu değerlendirmede bulundu: “Gerek Anayasamız, gerekse uluslararası hukuk bağlamında meseleyi değerlendirdiğimizde HDP’nin kapatılması açısından hukuki bir engel olmadığını ifade edebiliriz. Buna ilişkin özellikle PKK ve HDP arasındaki bu organik bağ doğrudan HDP’nin burada PKK eylemleri bakımından net bir irtibatları olmadığı, ilişkileri olmadığı, organik bağı olmadığına ilişkin bir red yapılmadı. Dolayısıyla PKK’nın şiddetle terörü yani tüm vahşice yaptığı katliamlar bakımından bu durum HDP’yi de bağlar” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da örneği var!

Hukukçu Mehmet Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yönde nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan İspanya’da ETA ile Batasuna Partisi arasındaki ilişki değerlendirilir. Buradaki Batasuna Partisi’nin pozisyonuna baktığımızda esas silahlı terör örgütünün bir siyasal görünümüdür. İzdüşümünde olan bir parti görünümündeydi. Fakat İspanya Anayasa Mahkemesi burada ETA’nın yapmış olduğu silahlı eylemlere rağmen ETA’nın terör örgütü kabul edilmemesine rağmen yine de ilişkilerinden dolayı Batasuna Partisi’nin kapatılmasına gerekçe yapmıştı. AİHM’i değerlendirdiğimizde bu anlamda bir siyasal örgütlenme özgürlüğü açısından bir alan teşkil edemeyeceğini, teröristi övmenin dahi partinin kapatılması bakımından gerekçe olarak kabul ettiğini açıklamıştı. Bunu HDP açısından değerlendirdiğimizde buradaki durum gerçekten HDP ile PKK arasındaki ilişki ve PKK’nın dünyadaki en vahşi bir katliam örgütü olduğu gerçekliği göz önüne koyduğumuzda o zaman HDP’nin kapatılması için şartlar fazlasıyla mevcut. Hiçbir engel yok hukuki anlamda. 2010 referandumunda da HDP ve CHP, direkt parti kapatmayı zorlaştıran maddelere karşı aleyhte oy kullandılar. Yani şu an itibariyle ortada parti kapatmayla ilgili hukuki zemini varsa CHP de, HDP de buna karşı duran partilerdi.”