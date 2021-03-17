HDP'nin kapatılma davası İstiklal Caddesi'nde sevinçle karşılandı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için dava açılmasının ardından İstiklal Caddesi'nde bir vatandaş sevinç gösterisinde bulundu.
İstiklal Caddesi'nde bir vatandaş, HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazınıyor müjdeler olsun" diye sevinç gösterisinde bulundu.
HDP'nin kapatılması için dava açıldı
Akşam saatlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye gönderildiği öğrenilirken, HDP'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Dava, vatandaşı sevindirdi
Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı olarak faaliyet gösteren HDP'nin kapatılma davası, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.
İstanbul'un simgelerinden olan İstiklal Caddesi'nde bir vatandaşın kapatma davasıyla ilgili sevinci, oradan geçen bir başka şahsın kamerasına böyle yansıdı.
"HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazanıyor"
Görüntüde vatandaşın, "HDP kapatılıyor, PKK'nın kökü kazanıyor. Müjdeler olsun." ifadeleri duyulurken, caddeden geçenlerin alkışları da dikkat çekti.