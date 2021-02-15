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Siyaset HDP'nin hedef aldığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ölümüne ölümüne
Siyaset

HDP'nin hedef aldığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ölümüne ölümüne

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan bir video paylaşımı sonrası HDP tarafından hedef alınmasına "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de." şeklinde yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 17:14:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP demek PKK demektir" sözleriyle HDP ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan İngilizce video yayınladı. Videonun ardından resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak Fahrettin Altun'u hedef alan HDP'nin sözlerine ise, Altun, "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de." ifadeleriyle yanıt verdi.

Fahrettin Altun'dan HDP/PKK videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bölücü terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan İngilizce bir video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaşarak, "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK’dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP’yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK’nın adını dahi anamayanları da gördük" dedi.

 

HDP Fahrettin Altun'u hedef aldı

HDP resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kimse sebep olduğu kan ve gözyaşını, HDP’ye dil uzatarak temizleyemez. 6 milyondan fazla oy almış partimize dil uzatmak, sarayın bol maaşlı medya kayyımı olan Fahrettin Altun'un boyunu aşmaktadır. Halkın gerçekleri bilmeye hakkı vardır. Hesap vereceksiniz." ifadelerine yer verildi.

"Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak"

Fahrettin Altun HDP'nin paylaşımını retweet yaparak, "Milletimiz sizden şehitlerimizin hesabını soracak. Sadece sizden değil sizinle birlikte yol yürüyenlerden de. PKK’nın kontrolünde olan bir şer odağıyla mücadele etmek benim asli görevimdir. Tehditleriniz bize sadece güç verir! Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. Ölümüne, ölümüne!" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımı binlerce beğeni ve retweet alarak sosyal medya kullanıcıları tarafından destek gördü.

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