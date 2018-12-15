HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni

TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçeleri görüşüldü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe üzerindeki konuşmasında, vatandaşı olmaktan onur duyduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni kimlikli bir vatandaşı olduğunu belirtti.

Bütçe görüşmelerinde Ermeni, Kürt, Laz ve Çerkezlerden söz edilmediğini savunan Paylan, bu kültürlerin korunmasına ve yok olma tehlikesi bulunan dillere yönelik herhangi bir ödenek ayrılmadığını ileri sürdü.

Paylan, Osmanlı'nın içerisinde bütün milletlerin kimliklerinin yaşatıldığını belirterek, "Osmanlı, hepsini dar bir tek gömleğe hapsetmek istemedi." diye konuştu.

'Nerede bir hain varsa Ermeni'

Garo Paylan, şöyle devam etti:

"Abdülhamit dizisinde hep iyi karakterler Türk kimlikli; bakın, nerede bir hain varsa Ermeni, hain varsa Rum, Yahudi, değil mi? İzliyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Nerede bir kötü, tefeci karakter varsa Ermeni. Bu da yanlış. Abdülhamit bürokrasisinin yarısını Ermenilerden, Yahudilerden, Rumlardan oluşturmuş, Sayıştayın Başkanı Ermeniymiş. Bütün bürokraside bunlar varmış, Arnavutlar varmış, Çerkezler varmış, Sırplar varmış bürokrasisinde, ne kaybetmiş Osmanlı?"

Öte yandan Truva Müzesi'ni ziyaret ettiğini anlatan Paylan, müzeyi çok beğendiğini, müzede bulunan savaşçılardan birinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a benzediğini öne sürdü.