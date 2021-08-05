HDP’nin dostlarından mültecilere zulüm

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Afganistan devleti ile Türkiye devleti Atatürk döneminde kardeş ilan edilmiş iki tek devlettir. Özellikle kendisini Atatürkçü gibi gösteren İyi Parti’nin kademeleri maalesef ki, devletimize ve al kanlı bayrağımızın altına sığınanları bu ülkeden göndermek için Atatürk’ün emanetine ihanet etmişlerdir. Onun haricinde bizim ülkemiz ensar bir ülkedir. Buradaki kardeşlerimize sahip çıkmak Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı özünden gelmektedir. Eğer biz, ‘Osmanlı torunuyuz’ diyorsak bize sığınan bütün herkese sahip çıkmamız lazım. Meral Akşener de ‘Kapıma kim gelirse geri çevirmem’ dediği teröristleri geri çevirmemiş ama ülkemize sığınan Osmanlı evlatlarını geri çevirmiştir. Onların Osmanlı düşmanlığı da buradan gelmektedir. Afganistan devlet başkawnı vardı Emenullah. Emenullah ile Atatürk birbirlerine kardeşim diye hitap ederlerdi. ‘Atatürkçüyüz’ diyenler şimdi Atatürk’ün kardeşlerinin torunlarını kapının önüne atmak istiyorlar.”

Tarihe geçecek bir utanç

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, şunları dile getirdi: “Açıkça yapılan insanlık dışı bir tutumdur. Tanju Özcan maalesef ırkçı bir hava estiriyor. Burada CHP ve İyi Parti’nin birlikte yaptığı iş, Bolu’da yaptıkları iş tarihe geçecek bir utanç oldu. Çünkü Avrupa’da ırkçı partiler var ama hiç biri böylesine bir adım atmamıştı, buna cesaret etmemiştir. Mesela Fethiye’de İngiliz vatandaşlar var, Alanya’da Alman vatandaşlar var ya da Antalya’da Rus vatandaşlar var. Buraya yerleşmişler. O belediyeler öyle bir şey yapabilirler mi? Suriyelilere her şey mubah, her şey yapılabilir gibi bir mantık var. Dolayısıyla ırkçılık, İslam düşmanlığı daha ötesi ahlaksızlıktır. Buna destek veren herkes de bu ahlaksızlığa ortak olmuştur. Bu aralar CHP Suriyeli düşmanlığını körüklüyor ama Meral Akşener’in partisi de bu konuda tescillidir. Bugün muhacirlere bunu yapmaya kalkanlara Allah fırsat vermesin... Çünkü fırsat bulurlarsa hepimizi bir yerlere göndermeye kalkarlar.”

