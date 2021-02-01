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Siyaset HDP'nin 'diyalog' arayışı: Saadet'i ziyaret edip, İP'e göz kırptılar
Siyaset

HDP'nin 'diyalog' arayışı: Saadet'i ziyaret edip, İP'e göz kırptılar

Pervin Buldan öncülüğündeki HDP heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Terör sevici HDP'li yöneticiler partinin ziyaret takvimini de açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 17:54:00 -

HDP'li Pervin Buldan ve beraberindeki heyet Saadet Partisdi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin detayları twitter hesabından paylaşan HDP yönetimi, "Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan başkanlığındaki heyetimiz muhalefet partileriyle görüşme turları kapsamında ilk ziyareti Saadet Partisi'ne yaptı. Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve adalete ihtiyaç var. Bunun yolunu diyalogla oluşturabilmek için ziyaretlerimiz sürecek." dedi.

'İYİ Parti'den randevu talep ettik, takdir onların'

HDP'nin ziyaret takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve heyetimiz, Sayın Karamollaoğlu tarafından kabul edildi. 5 Şubat’ta ben ve heyetimiz CHP’yi genel merkezinde ziyaret ederek sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle görüşeceğiz. 9 Şubat’ta Gelecek Partisi ile yine benim başkanlık edeceğim bir heyet görüşme yapacak. 11 Şubat’ta da Sayın Buldan'ın başkanlık edeceği heyet, Deva Partisi ile görüşme gerçekleştirecek. İYİ Parti’den de randevu talep edeceğiz. Takdir onlarındır." diye konuştu.

Sözü Kobani olaylarının sorumlusu Demirtaş'a getiren HDP'li Sancar, şunları söyledi:

"Programımız demokrasi programıdır. Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç var. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Biz çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor. Demokratik siyasetin yöntemleri bellidir; diyalogtur, müzakeredir. Birbirini anlama, mutabakat noktaları arama meselesidir. AİHM ve AYM kararları konusunda Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek’in açıklamaları oldu. 'Karara uyulmalı' dedi. Sayın Cemil Çiçek'in söyledikleri doğrudur."

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Yorumlar

selanikli Osmanlı torunu

yazıklar olsun sana temelsiz kapkaranlık adam binlerce tuh yuh size CHP derken şimdi hdp ortaklığı nerede İslam davası nerede siz nerede siz celladına aşık olan hamakat ehli ahmaklar değilseniz hainisiniz nankörsunuz nasıl hesap vereceksiniz ahirette,,bu bedir savaşında ebu cehil safında olmak gibi bir şey
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MİLLET

Sayın editör geçen ne yorum yazmiş tim saadet partinin genel başkanı değişmedikçe taban akpartiye sempati bakmaz temel bey diyemedimi ey hp liler daha dün İstanbulun göbeğinde hp ilçe binasında apo posteri siz siyasi partimi yoksa militanmi bir karar verin ben de size randevu verem sizi kabul edem buyurun böyle liderden gel birlik yap yapabilirsen ey mehrum Erbakan hocam makamında kimler oturuyor
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