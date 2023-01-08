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Siyaset HDP'nin dirayeti işte bu kadar! Saruhan Oluç: Müzakere edilirse ortak adayda buluşmak isteriz
Siyaset

HDP'nin dirayeti işte bu kadar! Saruhan Oluç: Müzakere edilirse ortak adayda buluşmak isteriz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Seçime kendi adayımızla gireceğiz" açıklamasından sonra konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 17:11:00 - 2023-01-08 17:40:24
HDP'nin dirayeti işte bu kadar! Saruhan Oluç: Müzakere edilirse ortak adayda buluşmak isteriz

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin iki gün önce yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş hariç bütün adaylara açık olduklarını söyleyerek 6'lı masaya işaret fişeği gönderdi.

Hemen ertesi günü yine açıklamada bulunan Buldan, bu sefer de "Seçime kendi adayımızla gireceğiz." dedi.

Buldan'ın sözleri kamuoyunda tartışılırken bir açıklamada HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'tan geldi.

Adeta HDP'yi 6'lı masaya eklemlemek için mesai harcayan Tele 1, anketçi Kemal Özkiraz'ı yayına konuk etmiş ve "HDP tek başına seçime girerse oy kaybeder" dedirtmişti.

Merdan Yanardağ'ın Tele 1'i Saruhan Oluç'u da yayına aldı.

HDP'li Oluç Pervin Buldan'ın sözde kararlılıkla ifade ettiği, "Seçime kendi adayımızla gireceğiz." açıklamasını değiştirdi.

Oluç şöyle konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim’deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan’ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz.

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