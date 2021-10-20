HDP’nin devletten 77 milyon lira alması anneleri kızdırdı! Haram zehir zıkkım olsun

Terör örgütü PKK’nın Meclis’teki emir eri HDP’nin, TBMM’nin açılmasıyla başlayan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde devletin kasasından 77 milyon 65 bin lira yardım alacağı ortaya çıktı. Bugüne kadar aldıkları devlet yardımı ve yönettikleri belediyelerin gelirlerini dağdaki teröristlere aktardığı tespit edilen HDP’ye verilecek olan yardım, 779 gündür kaçırılan evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerini kızdırdı.

Kurşun olarak dönecek

Kızı için HDP-PKK ile mücadele eden Türkan Mutlu, “Biz HDP’nin sonu gelsin diye, çocuklarımız gelsin diye burada mücadele ediyoruz. Çocuklarımız için her türlü zorluğa göğüs gerdik ancak HDP’ye devletimizin kasasından para verilmesi bizlerin verdiği mücadeleye darbe vuruyor. Devletimizin de sonuna kadar bizim arkamızda olduğunun farkındayız. Ancak HDP’ye para verilmesi demek bebek katillerine Mehmetçiklerimize karşı sıkmaları için bir kurşun daha vermek demektir. Başka çocukların kanına girmeleri demektir. Onlara verilecek olan bir kuruş dahi haramdır. HDP’nin devletten daha fazla beslenmesine müsade edilmemelidir” dedi.

Her kuruşu PKK’ya gidecek

Bir diğer acılı anne İmmihan Nilifırka ise, “Evlatlarımızı kim kaçırdı. HDP kaçırdı. Bu kadar insan evlatları için HDP ile mücadele ediyor. HDP bugüne kadar devletten aldığı her kuruşu dağa gönderdi. Bunlar çok insanı parayla kandırıp dağa götürdü. Artık HDP’nin ekmeğine yağ sürülmesin. PKK neyse HDP odur. Devletimizin kasasından onlara verilecek parayla binlerce çocuk devletine, milletine faydalı bir insan olarak yetişir. Onlara o parayı verene kadar üzerine benzin döküp yakmak daha şereflidir” görüşünü dile getirdi.