HDP'nin DEVA'sı Ali Babacan oldu

Anayasa'nın 66. maddesindeki 'Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan Türk'tür ibaresini değiştirmeyi vaat eden DEVA Partisi, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye yönelik kararına da tepki gösterdi.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, HDP'nin Hazine yardımının bloke edilmesinin yasal ya da anayasal hukuki dayanağı olmadığını savundu. Yeneroğlu'nun bu çıkışına eski Mardin Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ten teşekkür gibi cevap geldi.

6'lı Masa'ya "manifesto" dayatması

Gazete Duvar'a konuşan Ahmet Türk, 6'lı Masa'nın küçük ortağı DEVA Partisi'nin Kürt sorununun çözümüne dair önerilerinin yol gösterici olabileceğini söyledi ve "Altılı Masa, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için uygun bir aday olduğunu savunarak HDP seçmeninin sıcak baktığını belirtti. Ahmet Türk, "Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler havada kalır. Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım" diye konuştu.

Masaya gözdağı verdi

HDP'li Ahmet Türk, 6'lı Masa'da kendilerinin de olması gerektiğini belirterek masaya gözdağı da verdi:

"Altılı Masa'nın ikircikli tavırları, uzlaşmaz tutumu, HDP'ye uzak durmaları bizim gerçekleştirmek istediğimiz demokrasi bloku konusunda bir eksiklik ortaya çıkardı. Bu eksikliğin nedeni de Altılı Masa ve muhalefet partileridir. Gönül isterdi ki başından beri HDP ile bir diyalogla bu masanın etrafında ortak bir aday kararı çıksın. Ama tercih onların. HDP de bu durumda kendi adayını çıkaracak."

Ahmet Türk, çağrısının 6'lı Masa'da yanıt bulmaması halinde kendi adaylarıyla yürüyeceklerini belirtti.