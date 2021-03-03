HDP’nin amacı halkı dinsizleştirmek

Hasan Eğrigöz Ankara

Sözde ‘adalet’ için başlattığı kampanya ile cezaevlerindeki PKK’lı teröristleri aklamaya çalışan HDP’nin son olarak ‘İslâm ve adalet’ konulu toplantı yapmaya hazırlanması, Doğu ve Güneydoğu’da tepkilere yol açtı. Akit’e konuşan kanaat önderleri ve aşiret liderleri, “HDP bugüne kadar asla İslâm için çalışmadı. İslâm düşmanı HDP’nin tek amacı, bölge halkını dinsizleştirmektir” dediler.

Aldığı belediyelerde vatandaşa hizmet yapmak yerine PKK’ya hizmet eden, terör örgütüne para, yiyecek ve eleman aktaran HDP, Doğu ve Güneydoğu seçmenlerini kaybetmeye başlayınca bir grup kanaat önderiyle önceki gün bir araya geldi. Cezaevindeki teröristleri adalet nutuklarıyla aklamaya çalışan terör partisi, milletin gerçek yüzünü fark etmesi nedeniyle oy kaybettiğini anlayınca evlatlarını çaldığı Müslüman Kürtleri hatırlayarak şimdi de İslâm demeye başladı.

Akit’e konuşan kanaat önderleri İslâm düşmanlarının İslâm’ı ağızlarına almasının sadece din istismarı olduğunu belirterek toplumu uyardı.

Ne İslâm ile ne de vatanla bir bağları var

HDP’nin bugüne kadar ne İslâm’la ne de bu vatanla bir alakasının olmadığını ifade eden Diyarbakır Şahinan Aşireti Lideri ve kanaat önderi Mehmet Sait Gülçer, “HDP’nin kaybettiği oylarını tekrar almaya çalıştığını biliyoruz ama başarılı olamayacağını da biliyoruz. Burada herkes HDP’nin gerçek yüzünü gördü. ‘Ben Müslümanım’ diyen hiçkimse artık HDP’ye yönelmez. İslâm düşmanı olan HDP’nin İslâm’ı kullanması da sadece din istismarıdır. Hiç kimse onların oyununa gelmez artık. Gerçek Müslüman, vatanını, toprağını seven kesim zaten hiçbir şekilde HDP’ye yönelmez. Bu tür oyunlara dikkat etmeliyiz; HDP’nin olduğu yerde İslâm olmaz” dedi.

Bugüne kadar sadece milletin dinden uzaklaşması için çalışan HDP’nin şimdi İslâm’ı ağzına almasının sadece oy kaygısı olduğuna dikkati çeken Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu Genel Başkanı Abdulvasi Yaz ise şunları söyledi:

Gençler dinden uzaklaştı

“Bize göre bu bölgede, bugüne kadar iki zihniyet mücadele verdi. Bu iki zihniyet iç ve dış olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisindeki milleti, Allah’tan, dinden koparmak, milleti milli şuurlarından uzaklaştırma çabası taşımıştır. HDP bu bölgede yüzde 99’u Müslüman olan, dinine bağlı, Peygamberini tanıyan milletimizi dinden ve İslâmi kültürden uzaklaştırmaya çalıştı hep. HDP’nin yüzünden bir kesim dinden uzaklaşmış ve bu uzaklaşma hâlâ devam etmektedir. Hiçbir zaman HDP’nin bu topraklarda İslâm’ın yükselmesi için çabası olmamamış tam tersine gençlerimizi hep İslâm’dan uzaklaştırmaya çalışmış, asıl amacı halkı dinsizleştirmek olmuştur. HDP, bizim bölgemizde Türkiye’deki o eski ulusalcı zihniyet gibi çalışıyor. O ulusalcı zihniyet, Türk halkını İslâm’dan uzaklaştırmak için bugüne kadar nasıl bir çaba harcadıysa, HDP de bu bölgede aynı mücadeleyi vermiştir.”