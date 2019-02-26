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HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor?

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin oy oranları merak edilmeye başlandı. AK Parti ve MHP İstanbul adayı Binali Yıldırım olurken, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Ankara da ise Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakının adayı ise Mansur Yavaş oldu. HDP aday çıkarmadığı illerde Millet İttifakının adaylarını destekleme kararı aldı. Peki HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor?

26 Şubat 2019 Salı 15:29
HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor?

31 Mart 2019 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin oy oranları merak edilmeye başlandı. AK Parti ve MHP İstanbul adayı Binali Yıldırım olurken, CHP-İYİ Parti ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Ankara da ise Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakının adayı ise Mansur Yavaş oldu. HDP aday çıkarmadığı illerde Millet İttifakının adaylarını destekleme kararı aldı. Peki HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor?

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat İstanbul’da Binali Yıldırım’ın önde olduğunu Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın önde olduğunu ancak Mehmet Özhaseki aradaki farkı kapatmaya yakın olduğunu açıkladı. THM’nin haberine göre, Mehmet Ali Kulat, HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor? Sorusuna verdiği cevap ise şöyle oldu:“İstanbul’da olduğu gibi CHP’ye katkı sağlıyor. Orada blok oylar geliyor ama Ankara’da HDP oyundan daha önemli olan milliyetçi oylar. Çünkü Ankara’da belirleyici milliyetçi oylar. Bunlar noktasında halen ciddi bir ikna etme durumu oluşmadı ama büyük bir gelişme var. İktidar partisi yavaş yavaş bir noktaya getirmiş durumda ama İstanbul’da HDP oylarının halen blok olarak CHP’ye gittiği söylenebilir.”

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:29
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. HDP’nin aday çıkarmadığı yerde oylar hangi partiye gidiyor?
  4. hdp anket sonuçları

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