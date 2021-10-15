HDP’nin 9’uncu yaşına lanet yağdı! "Bu ülkede nice bebekler 9. yaşını göremedi"

YENİ AKİT / ANKARA

Zorla anne ve babalarından ayırdığı, eli kalem tutması gerekirken silah tutan çocukların ahı üzerinde olan PKK’nın siyasi uzantısı HDP, sosyal medya hesabı üzerinden, “Özgürlük, barış ve adalet yolunda 9 yıl... Hep birlikte nice yıllara, nice yollara” diyerek 9’uncu yılını kutladı.

HDP 9 başlığı ile sosyal medyada açılan başlığa yorum yapan binlerce kullanıcı da, “HDP 9 yaşındaymış, 10. Yaşını göremez İnşallah” , “HDP 9 yaşına girmiş. Bu ülkede nice çocuklar 9 yaşında yetim kaldı. Nice çocuklar 9 yaşını bile göremeden şehit oldu.” , “HDP 9 yaşındaymış yaşındaymış ama PKK’nın katlettiği görseldeki bebekler asla 9 yaşını göremeyecekler”, “Umarım Şehit Analarımızın Beddualarıyla 10. Yaşını Göremezsin!” diyerek HDP’ye lanet yağdırdı.