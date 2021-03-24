HDP’lilerin yaptığı kıyaslama alçaklık

Hakkı Bilir İstanbul

Kendisine verilen 6 milyon oyu Kandil’deki terör baronlarına peşkeş çeken HDP’nin hukuk skandalları sonrası açılan kapatma davasıyla, eski Türkiye döneminde Fazilet Partisi, Refah Partisi ve AK Parti’ye yönelik kapatma davalarını kıyaslayanlar bilinçli olarak büyük bir alçaklığa imza atıyor. HDP’nin kapatılmasına giden skandallar zinciriyle, vesayetçilerin ideolojik kinine maruz kalan Fazilet Partisi, Refah partisi ve AK Parti’yi kıyaslayanlar bilerek ve isteyerek toplumu yanlış yönlendirme çabasındalar. Alanında duayen hukukçular ise teröre bulanmış bir partiyle, düzmece delillerle hakkında kapatılma davası açılan partilerin aynı kefeye konulamayacağını beyan ediyor.

“Ellerinde binlerce insanın kanı var”

Kayseri Barosu eski Başkanı Avukat Fevzi Konaç, “Bir kesim dikkat çekici şekilde Refah ve Fazilet Partilerinin kapatılması, AK Parti’ye açılan kapatma davasını emsal alarak, dün yanlış olan kapatma davaları üzerinden, HDP’ye açılan davanın seyrinde manipülasyon yapmaya çalışıyor. Refah ve Fazilet Partilerinin kapatılması ile AK Partiye açılan kapatma davasının HDP’ye kıyaslanmasını hukuken de vicdanen de doğru bulmuyorum Bizim partilerimiz hukuki değil siyasi nedenlerle kapatıldı. Silahlı şiddeti kutsayan, terör örgütleriyle işbirliği yapan, binlerce resmi, sivil şehidimizin kanını elinde bulunduran bir partinin kapatılması için hukuki zemin yok demek doğru değildir” dedi. Milli görüşün partilerinin kapatıldığı süreçte aktif siyasetin içinde olduğunu kaydeden Konaç, “Refah Partisi kapatıldığında gençlik kolları başkanı idim. Fazilet Partisinde ise ilçe başkanı. Bu toprağın mütedeyyin ve inandıkları gibi yaşamak isteyen insanlarını tabiri caizse terbiye etmeye ve yok saymaya çalışıyorlardı. Demem o ki; her türlü iftira ve hakaretle, dört partimiz hukuki değil siyasi kararlarla kapatıldı, yılların emeği olan alın teri ile yaptığımız vakıf eserlerimize 28 şubat rüzgarı ile el konuldu. Dolayısıyla bu benzetmeyi insafsızca buluyorum” ifadelerini kullandı.

RP ve Ak Parti teröre bulaşmadı

Hukukçu Yakup Alar, “Fazilet, Refah ve AK Parti’ye açılan kapatma davaları ile HDP’ye hali hazırda açılan kapatma davası hukuken mukayese edilemez. Fazilet, Refah ve AK Parti, inanç ve fikir özgürlüğünü savunurken teröre bulaşmadı. Oysa HDP, siyasi anlayışını terörle şekillendirdi” dedi. Hukuken iki davanın mukayesesinin mümkün olmadığını vurgulayan Alar, “HDP’nin kapatılma davası ile aynı kefeye konulması doğru değildir. Bu mukayese PKK’yı meşrulaştırma ve mühendislik çabalarından başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.