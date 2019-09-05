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HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan Partisi Kadın Kolları'ndan çağrı!

Çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan annnelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemine destek vermek için onları ziyaret eden ve bu esnada HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Öncü Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı, tüm siyasi partilerle STK ve kadın derneklerine çağrı yaptı.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:03
HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan Partisi Kadın Kolları'ndan çağrı!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

HDP Diyarbakır İl Binası önünde çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin eylemine destek vermek üzere Diyarbakır'a giden ve bina önünde HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan Partisi Öncü Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı yeniakit.com.tr'ye konuştu. "Aileler neden evlatlarını HDP'nin kapısında arıyorlar?" diye soran Başkan Ayvalı şunları söyledi:

"PKK ile HDP'nin ilişkisi apaçık ortada. Herkes bunu biliyor. O ailelerde her şeyin farkında. HDP eşittir PKK olduğu için aileler çocuklarını başka bir partinin kapısında değil de HDP'nin kapısında arıyorlar. Eylemlerinde son derece haklılar. Onlar orada yedi düvele meydan okuyan vatansever ve cesur anneler. Biz de üzerimize düşen görevi yaparak onları ziyarete gittik."

'Eylemde kurmaca tek bir şey yok'

"Evlatlarını arayan annelere feryatlarının bizim de feryadımız olduğunu ilettik. 'Siz artık Türkiye'nin annesi oldunuz.' dedik. Eylemi ilk başlatan Hazire annenin mücadelesinin sonuç alması bu eylemlerin devamlılığında çok etkili oldu. Hazire anne, 'Nerede bu insan hakları örgütleri? Nerede bu siyasi partiler?' diye seslenerek herkesi desteğe davet etmişti. Orada kurmaca olan hiçbir şey yok. Oraya giden herkes görecektir ki oradaki ailelerin feryadı son derece samimi. 'Gerekirse evlatlarımız için canımızı da veririz.' diyen aileler orada."

'Tüm kadın dernekleri Diyarbakır'a giderek ailelere destek olmalı'

"HDP'nin gücü o ailelerin eylemine destek verenleri engellemeye yetmez. Bütün siyasi partilerin, kadın kollarının ve kadın derneklerinin o annelerin yanında olması ve onlara destek vermeleri gerekir. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kadın kollarına da çağrı yaptık. Dün başta HDP Milletvekili Remziye Tosun olmak üzere binadan çıkarak provokasyon yapan HDP'li yöneticilerin amacı Türkiye'nin bu annelerin eylemine destek vermesini engellemekti. Annelerin orada yalnız kalarak yılmasını ve bir süre sonra da umutlarını kaybederek orayı terk etmesini istiyorlar."

HDP İl Binası önündeki arbede nasıl yaşandı?

"Biz heyetimizle beraber annelerin yanına gittik. Onlarla kucaklaşarak ellerini öptük. Herhangi bir basın açıklaması yapmadık. HDP İl Binası içinden Remziye Tosun başta olmak üzere diğer yöneticiler heyetimize saldırmaya çalıştılar. 'Sizler alçaksınız. Buradan defolup gideceksiniz.' dediler. Bizim bir şey söylememize gerek kalmadan aileler onlara 'esas alçak sizsiniz.' diyerek karşılık verdiler. Ailelerin bu tepkisi üzerine HDP'liler binaya geri girmek zorunda kaldılar. Biz de annelerin eyleminin zarar görmemesi için HDP'nin bu planlı kışkırtmasına karşılık vermedik. Sonuç olarak biz orada kaldık. Ailelere destek vermeye devam ettik. HDP binasının biraz uzağında basın açıklaması yaptık. Tabi bizim öncesinde açıklama yapma niyetimiz yoktu ama yaşananlardan sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğdu."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:03
  1. Diyarbakır
  2. Vatan Partisi
  3. HDP

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