HDP'lilerin hainlikleri bitmiyor! Topluca ziyaret ettiler... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bazı üyeleri ile Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terörist mezarlıklarına ziyarette bulunarak yeni bir hainliğe imza attı.

Terör örgütü PKK'nın partisi HDP'nin yöneticileri ile Diyarbakır Belediye Başkanı, mehmetçiğimizin Hendek'te sürdürdüğü başarılı operasyonda öldürülen eli kanlı teröristlerin mezarlıklarına ziyaret gerçekleştirdi. HDP yöneticileri, Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile ölen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti. HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, HDP ile DBP il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, terörist mezarlıklarını beraber gezdiler. Mezarlar teröristlere ait Hain terör örgütünün savunucularının gezdikleri mezarlıkların, Hendek operasyonunda öldürülen teröristlere ait olduğu belirtildi.

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