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Siyaset

HDP'lilerden vicdansızlık: Acılı annelerin önünde halay çektiler

Diyarbakır'da evlatlarının özlemini yaşayan acılı anneler nöbetlerine devam ederken, HDP'liler nöbet çadırının önünde halay çekerek adeta annelerle alay etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:32:00 - 2020-06-18 15:44:23
HDP'lilerden vicdansızlık: Acılı annelerin önünde halay çektiler

HDP’nin sözde demokrasi, adalet, barış ve özgürlük için Edirne’den Hakkari’ye başlattığı “yürüyüş” provokasyonu, Diyarbakır’da çirkin olaylara sahne oldu.

Bir araya gelen HDP’li grup, parti önünde toplandı. Koronavirüs salgını tehlikesini de görmezden gelerek el ele tutuşan grup, evlat nöbeti tutulan çadırın önünde halay çekti.

HDP’lilerin, evlatları için 289 gündür gözyaşı döküp nöbet tutan anne ve babaların acılarına aldırış etmeden, zılgıt çekmesi tepkilere neden oldu.

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