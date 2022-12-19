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Siyaset HDP'lilerden Kocaeli'de de PKK provokasyonu! 6 kişi gözaltında
Siyaset

HDP'lilerden Kocaeli'de de PKK provokasyonu! 6 kişi gözaltında

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü'nün emniyet güçlerine yönelik provokasyonu neticesinde yaşanan gerilim, Kocaeli'de de provokasyon aracı olarak kullanıldı. İzinsiz gösteri yapmak isteyen HDP'lilere emniyet mensupları geçit vermedi. Taşkınlık çıkartan 6 HDP'li gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 21:33:00 -
HDP'lilerden Kocaeli'de de PKK provokasyonu! 6 kişi gözaltında

“Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla PKK'lı mahkumlarla terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için Kadıköy'de yapılmak istenen HDP protestosu, emniyet güçleri tarafından engellendi.

PKK'lı teröristlerle bebek katili APO'ya destek için yapılacak yürüyüşe engel olan emniyet mensupları, terör yandaşlarının hedefi oldu.

İzinsiz gösteride, "Yaşasın PKK" sloganları da atılırken, HDP'li Ferhat Encü ile polis arasında yaşanan gerilimi provokasyon aracı olarak kullanan HDP'liler bu sefer de Kocaeli'de eylem yapmak istedi.

6'sı gözaltına alındı

Emniyet mensuplarının izin vermediği protesto gösterisinde de arbede yaşandı.

Taşkınlık çıkartan aralarında Kocaeli HDP Eş Genel Başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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