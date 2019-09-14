HDP'lilerden evlat nöbetindeki anneye alçak sözler!

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 28 ailenin oturma eylemi 12. gününde devam ediyor. Ailelerin oturma eylemi sırasında polis ekipleri de HDP il binası girişi ile aileler arasında etten duvar örerken, sağlık ekipler ide hazır bekletiliyor. 12 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eyleminde bulunan Ayşegül - Rauf Biçer çifti çocukları Mustafa Biçer'den bir haber alabilmek için eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

HDP'lilerden skandal sözler

Evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer ile HDP'liler arasında tartışma çıktı. HDP'liler Ayşegül Biçer'e "Allah belanızı versin" diyerek hakaret etti. Bu sözler üzerine Biçer fenalık geçirdi.

"Somut adımlar atılacağına inanıyoruz"

Somut adımlar atılacağına inandıklarını belirten Rauf Biçer, "Burada bulunan aile sayısı her geçen gün artıyor ve sayımız şu anda 31'e yükseldi. İnşallah umarım ki öbür aileler de sesimizi duyar ve bizlerin yanında olmak ve evlatlarını aramak için buraya gelirler. Bir çaba harcanmadan evlada kavuşulamaz diyorum. Korkmayın gelin hep birlikte evladınızı arayın hiç bir şey evladınız kadar değerli değildir diyorum" diye konuştu.

"Tehditlere aldırmayacağız"

Tehdit edildiklerini belirten Biçer, bu tehditlere aldırmayacaklarını söyledi. Biçer, "Bütün geride kalan gençler için de, inşallah gençler akıllarını başlarına alır ve bu oturan aileler anaları babalarıdır tehdit etmekten vazgeçerler. Buraya gelen bazı aileler tehdit yüzünden ertesi gün korktukları için gelemiyorlar. Aklınızı başınıza alın gençler, bu aileler sizin için buradalar. Allah'ın izniyle gelişmeler olacak ve inşallah somut bir adım atılacaktır. Çocuğumuz gelene kadar da eylemimizden vazgeçmeyiz" şeklinde konuştu.