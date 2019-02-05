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HDP'liler Meclis'te nöbet tutacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Leyla Güven için bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda nöbet tutacaklarını söyledi.

05 Şubat 2019 Salı 13:37
HDP'liler Meclis'te nöbet tutacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in durumunun bugünkü grup toplantılarının tek gündem maddesi olduğunu söyledi.

Nöbet tutacaklar

Güven'in, 90 gündür açlık grevinde olduğunu anımsatan Buldan, "Buradan hükümete seslenmek istiyorum. Dünyanın duyduğu bu sese kulak tıkamaktan artık vazgeçin. Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin. Bu hukuksuzlukta artık ısrar etmeyin. Leyla Güven'in sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar TBMM Genel Kurulunda barış nöbeti tutacağız." ifadesini kullandı.

Buldan'ın kısa konuşmasının ardından grup toplantısı sona erdi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:37
  1. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
  2. HDP
  3. TBMM Grup Toplantısı
  4. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven

YORUM YAZ

  • kemal arslankdddrkemal arslankdddr25 dk önce
    Açlık grevinizi destekliyoruz, hatta bütün bütün hedepeliler topu birden alayı açlık grevine gitsin destekliyoruz. :)

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