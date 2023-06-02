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Siyaset HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı
Siyaset

HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:09:00 -

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, PKK yardakçısı HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

HDP'nin aksine, CHP'lilerin sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalıştığı HÜDAPAR'ın ise İstiklal Marşı'na eşlik ettiği gözlemlendi.

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Yorumlar

Mehmet

Neyse ki, ayağa kalkmışlar.

son söz

kapatın bu adilerin partisini ve tıkın içeri
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