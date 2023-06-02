HDP'liler İstiklal Marşı'nı okumadı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın ağızı dahi kıpırdamazken, diğer HDP'li vekillerin de İstiklal Marşı'nı okumadığı görüldü.

PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin, geçmiş dönemlerde de aynı tutumu sergilediği, bu kez de tavırlarından şaşmadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.

HDP'nin aksine, CHP'lilerin sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalıştığı HÜDAPAR'ın ise İstiklal Marşı'na eşlik ettiği gözlemlendi.