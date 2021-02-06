HDP'liler gençleri yüzlerinin 'gülen' tarafıyla zehirliyor! Mektuptaki 'Demirtaş'a özgürlük' çağrısının kararı bu görüşmede mi alındı?

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Boğaziçi Üniversitesi 'öğrenci'leri bugün kaleme aldıkları iki sayfalık mektupla provokasyona devam etti. 'Eylemimizdeki tek amacımız kayyım rektör istemememiz' denilerek başlayan mektup, 'LGBTİ insan hakkıdır, Selahattin Demirtaş serbest kalmalı, KHK'lılara yaptığınız zulme son verin' şeklinde devam etti. Adeta Boğaziçi provokasyonunun kargaşa çıkartmak amacıyla başlatıldığını itiraf eden mektup, provokasyona destek veren tüm yasa dışı oluşumlarla, bazı dernekler tarafından sosyal medyada başlatılan imza kampanyası ile destek gördü.

HDP'li Buldan, mektup yayımlanmadan bir gün önce öğrencileri ziyaret etmiş!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mektup yayımlanmadan bir gün önce Boğaziçili gençlerle biraraya geldiği ortaya çıktı. Videoda Buldan'ın yüzlerinin yalnızca 'gülen' tarafını göstererek gençleri etkilemeye çalıştığı gözlendi. Onlarla şakalaşan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile anılarını anlatan Buldan'a öğrenciler şu ifadelerle karşılık verdi:

"Kayyım meselesini sadece Boğaziçi ile de sınırlı görmüyoruz. Çünkü kayyımlar sadece üniversitelere değil HDP'li belediyelere de atanıyor."

Kimlerden destek aldıklarını anlattı

Öte yandan Pervin Buldan ile görüşen gençlerden birisi kimlerden destek aldıklarını da birer birer anlattı.