  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP'liler gençleri yüzlerinin 'gülen' tarafıyla zehirliyor! Mektuptaki 'Demirtaş'a özgürlük' çağrısının kararı bu görüşmede mi alındı?
Gündem

HDP'liler gençleri yüzlerinin 'gülen' tarafıyla zehirliyor! Mektuptaki 'Demirtaş'a özgürlük' çağrısının kararı bu görüşmede mi alındı?

Boğaziçi provokatörleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupta Selahattin Demirtaş için 'özgürlük' çağrısında bulunmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mektup yayımlanmadan bir gün önce Boğaziçi'li öğrencileri ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 23:56:00 - 2021-02-07 00:01:56

 Yeniakit.com.tr 

Boğaziçi Üniversitesi 'öğrenci'leri bugün kaleme aldıkları iki sayfalık mektupla provokasyona devam etti. 'Eylemimizdeki tek amacımız kayyım rektör istemememiz' denilerek başlayan mektup, 'LGBTİ insan hakkıdır, Selahattin Demirtaş serbest kalmalı, KHK'lılara yaptığınız zulme son verin' şeklinde devam etti. Adeta Boğaziçi provokasyonunun kargaşa çıkartmak amacıyla başlatıldığını itiraf eden mektup, provokasyona destek veren tüm yasa dışı oluşumlarla, bazı dernekler tarafından sosyal medyada başlatılan imza kampanyası ile destek gördü.

HDP'li Buldan, mektup yayımlanmadan bir gün önce öğrencileri ziyaret etmiş!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın mektup yayımlanmadan bir gün önce Boğaziçili gençlerle biraraya geldiği ortaya çıktı. Videoda Buldan'ın yüzlerinin yalnızca 'gülen' tarafını göstererek gençleri etkilemeye çalıştığı gözlendi. Onlarla şakalaşan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile anılarını anlatan Buldan'a öğrenciler şu ifadelerle karşılık verdi:

"Kayyım meselesini sadece Boğaziçi ile de sınırlı görmüyoruz. Çünkü kayyımlar sadece üniversitelere değil HDP'li belediyelere de atanıyor."

Kimlerden destek aldıklarını anlattı

Öte yandan Pervin Buldan ile görüşen gençlerden birisi kimlerden destek aldıklarını da birer birer anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı
Yaşam

Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra açıldı

Dün gece yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, 13,5 saat sonra ulaşıma açıldı. ..
Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama
Dünya

Libya'da yeni konsey başkanı ve başbakan seçildi! Darbeci Hafter'den ilk açıklama

Libya’nın doğusundaki silahlı milislerin lideri Hafter, ülkede geçici hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılayarak, yeni hükümete başarıl..
Boğaziçi provokatörlerinin mektubundan 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük çıktı!
Gündem

Boğaziçi provokatörlerinin mektubundan 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör olarak görevlendirilen Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane eden provokatörler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay