HDP'liler birbirine girdi! Seçim bitti kavga başladı

Hasip Kaplan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş’ın aynı gün İstanbul’da konuştuklarını ve avukatlarının aynı zamanda itiraz ettiğini belirterek Önder’in tahliye edilip Demirtaş’ın hala tutuklu olmasını “bir hukukçu olarak anlamadığını” belirterek “Biri bana açıklayabilir mi?” diye sordu.

Kaplan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Benim 1 Hukukçu Olarak Anlamadığım 1Şey var, 2023 İstanbul Newrozun’da S.Demirtaş ile S.S.Önder aynı gün İstanbul’da konuştular, Aynı Avukatlar Aynı Zamanda itiraz ettiler SSÖnder AYM kararı ile Tahliye oldu, S.Demirtaş Kararı Onaylandı.Biri Bana Açıklayabilirmi? Çifte Standartı.!”

“MİT İLE GÖRÜŞEN HDP KURYESİ KİM?”

Ayrıca iki farklı paylaşım daha yapan Hasip Kaplan, “Mit ile görüşen HDP kuryesi kim..!” ve “Herkes Çözüm gerçeği Nedir Açıklasın, Yeter..!” ifadelerini kullandı.

Kaplan’ın ‘MİT ile görüşen HDP kuryesi olarak nitelediği ismin Sırrı Süreyya Önder olduğu düşünülüyor.

Çözüm süreci olarak adlandırılan açılım döneminde BDP, MİT ve terörist başı Öcalan arasında görüşmeler yapılmıştı. Bu görüşmeler sırasında Sırrı Süreyya Önder’in Selahattin Demirtaş’a ‘liderlik önerisi’ götürdüğü iddia edilmişti.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Demirtaş'ın "Öcalan'ın yerine geçmem teklif edildi" iddiasını, dönemin tanığı HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e sorarak. Saymaz, Önder'in kendisine verdiği yanıtı 2. 12. 2022 tarihinde Halk TV'de açıklamıştı.

Sırrı Süreyya Önder'i yayına davet ettiğini ancak Önder'in bu teklifi reddettiğini belirten Saymaz, "2014'te oluyor bu olay. 2014'te MİT'in İmralı görüşme heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder üzerinden Selahattin Demirtaş'a böyle bir haber gönderdiği iddia ediliyor. Bu iddiayı dile getiren Demirtaş'ın kendisi. Demirtaş diyor ki 'tarih vermiyor ama 2014 yılında Sırrı Süreyya Önder üzerinden çözüm sürecinin lideri sen ol diye bana haber gönderdi ve ben bunu reddettim. Önder'in "Türkiye'de bu meseleyi konuşacak hukuki ve demokratik düzey kalmadı. Ne söylenirse söylensin işin spekülasyon boyutuyla ilgileniliyor. Oysa bizim çözülmesi gereken koca bir sorunumuz var. Buna spekülasyonla değil çözümü gerçekleştirecek bir perspektifle bakmak gerekiyor. Maalesef böyle bir perspektif yok. Bu yüzden katılamıyorum" dediğini aktardı.

“ÖCALAN, DEMİRTAŞ'IN MİT İLE GÖRÜŞMEMESİNE KIZIYOR”

MİT tarafından Selahattin Demirtaş’a Sırrı Süreyya Önder üzerinden bir görüşme talebi iletildiği öne sürüldüğünü Önder de doğrulamıştı. Saymaz’ın aktardığına göre Demirtaş, kendisinin partisinin eş başkanı olduğunu MİT ile böyle görüşmesinin doğal görülemeyeceğini söyleyerek reddediyor.

İddialara göre Terörist başı Öcalan, Demirtaş'ın MİT ile görüşmemesine kızıyor, öfkeleniyor. Bu yüzden bu sürecin sonunda Demirtaş İmralı görüşme heyetinden çıkarılıyor ve bir daha görüşmeye gidemiyor diye biliyorum. Demirtaş da -iddia o ki-; bu teklifi reddetmesi üzerine Öcalan'ı kendisine karşı doldurduklarını düşünüyor.”

GERİLİMİN ALTINDAKİ ‘ETNİK’ SEBEP: “HDP’NİN BAŞINA TÜRK GEÇEMEZ”

Hasip Kaplan’ın Sırrı Süreyya Önder’e yönelik sert çıkışının altında ise Önder’in HDP’nin yeni eş genel başkanı olarak düşünülmesi yatıyor. Kamuoyunda tartışılan Önder’in eş başkanlığına yönelik tepkiler HDP’nin başına bir Türk’ün geçmesinden yaşanan rahatsızlığı yansıtıyor.

Kaplan Ocak 2018’de, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek...!" yazmıştı.

Kaplan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerine gelmesi gereken ismin de bir Kürt olması gerektiğini ifade etmişti.

MİT MASASINDA ADI KONULAN PARTİ

2014 yılında MİT ile Öcalan arasında sık sık görüşme yapılmıştı. Görüşmeleri İmralı heyeti olarak adlandırılan grup yürütmüştü. Grupta Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İdris Baluken, Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk yer alıyor HDP’nin bu görüşme sürecinde kurulduğu da biliniyor.

MİT görevlisinin de bulunduğu masada HDP kuruluyor, HDP'nin adını Öcalan veriyor.

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