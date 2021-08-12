HDP'liler Altındağ olayları için eylem yaptı! Provakatörlerle ırkçıları değil AK Parti iktidarını sorumlu tuttular

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Terör sevici HDP'liler öncülüğünde bir araya gelen İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adlı grup, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşananlar için eylem yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarından sonra ortadan kaybolan 'insan hakkı savunucuları', yaşanan sokak olaylarından provakatörlerle ırkçıları değil, AK Parti iktidarını sorumlu tuttu.

Irkçı CHP'li Tanju Özcan'a tek kelime etmediler!

Grup Kadıköy ilçesinde açıklama yaptı. Eyleme terör sevici HDP'nin İstanbul İl Eşbaşkanı Erdal Avcı ve İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı açıklamalarına değinmeyen grup, AK Parti iktidarını hedef göstererek, “Göçmenlerle dayanışmak için bir aradayız. Yaşasın halkların kardeşliği. Savaşlardan kaçan, devletlerin pazarlık konusu haline getirilenlerin saldırıya uğramalara karşı bir aradayız." dedi. Açıklamada Konya provakasyonuna da soyunan HDP'liler, "Bu saldırıları Konya'daki Kürt ailenin katledilmesinden biliyoruz. Yanlış Suriye politikasından kaynaklandığını biliyoruz. Bu yüzden herkesi göçmenlerden hesap sormaya değil, iktidardan hesap sormaya çağırıyoruz. Bugün faşizme karşı mücadele sözünü daha da yükseltmek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Terör sevici HDP'nin İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise Suriye'deki iç karışıklıktan da AK Parti'yi sorumlu tuttuğu tutarsız açıklamasında şunları söyledi:

"AKP iktidarının emperyalizmle işbirliği içinde ülkemizi dahil ettiği ve komşu ülkeleri yıkıma sürükleyen savaşlar bölgemizi yangın yerine çevirirken, milyonlarca insanı da yerinden yurdundan etti. Yine AKP iktidarı, emperyalistlerle yürüttüğü pazarlıklarla ülkemizi bu milyonların yığıldığı bir mülteci hapishanesine dönüştürdü. Ne var ki AKP iktidarı emperyalistlerle pazarlıklarını sürdürürken Türkiye’ye hapsettiği bu milyonlarca insanın mültecilik haklarını tanımadan, sosyal ve kültürel uyum problemlerini çözmeden, halklar arası gerilimlerin tehlikeli bir düşmanlık biçiminde gelişimini de izlemekle yetindi."