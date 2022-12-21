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Siyaset HDP'li vekillerden Adalet Bakanlığı'na "Abdullah Öcalan" yürüyüşü! Oturma eylemi başlattılar
Siyaset

HDP'li vekillerden Adalet Bakanlığı'na "Abdullah Öcalan" yürüyüşü! Oturma eylemi başlattılar

Terör ile ilişkilerini yeniden ispat eden HDP'li milletvekilleri, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 13:03:00 -
HDP'li vekillerden Adalet Bakanlığı'na "Abdullah Öcalan" yürüyüşü! Oturma eylemi başlattılar

 yeniakit.com.tr 

HDP’li Milletvekilleri Sezai Temelli, Abdullah Koç, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hüseyin Kaçmaz, Şevin Coşkun, Nuran İmir, Feleknas Uca, Dilan Dirayet Taşdemir, Ömer Öcalan, Celadet Gaydalı ve Erdal Aydemir, TBMM Dikmen Kapısı'ndan yola çıkarak Adalet Bakanlığı binasına yürüdü.

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için yürüyen HDP'liler, üzerinde "İmralı’da Hukuk Uygulansın” , "Tecrit İnsanlık Suçudur" pankartları taşıdı.

Dönüşümlü oturma eylemi başlattılar!

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, terörist elebaşısı Abdullah Öcalan için Adalet Bakanlığı önünde dönüşümlü oturma eylemi yapacaklarını açıkladı.

PKK elebaşısı bebek katili Öcalan'a "sayın" diye hitap eden HDP'li Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Abdullah Öcalan ne zaman sesi duyulduysa, hem toplumsal barış hem de Türkiye’nin geleceği açısından umut verici olmuştur. Şu anda AKP-MHP iktidarı Öcalan’a, İmralı’ya yönelik tecrit politikalarıyla insanlık dışı politikalar güdüyor. Bu politikalara karşı hepimizin sesini yükseltmesi gerekiyor.

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