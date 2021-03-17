HDP'li vekiller ve Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'den ayrıldı

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı.

HDP'liler TBMM'den ayrıldı

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yapacak. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.

Terör örgütü sloganı attılar

Gergerlioğlu, vekilliğinin düştüğü ilk saatlerde TBMM'den ayrılmayacağını söylerken, HDP sıraları Meclis'te terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını atarak propaganda yaptı. Buna rağmen TBMM'den dışarı çıkarılmayan Gergerlioğlu'nun olayı akıllara Almanya Meclisi'ni getirdi.

Almanya Stuttgart'ta Milletvekili Heinrich Fiechtner kendisi Meclis'ten çıkmayınca polisler iki kolundan tutarak zorla çıkarmıştı.





