  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tel Aviv'de 'çıplak Netanyahu' krizi! Polis alarma geçti

Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası

Esed rejimi ve Rusya'dan "Doğu Akdeniz" anlaşması

Putin'e "katil" diyen Joe Biden'a Rusya'dan sert cevap

Pakistan'daki çekirge istilasına karşı Türkiye harekete geçti!

CHP'ye katılan Cihangir İslam 'Andımız' bombasını patlattı!

"Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper"

Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir skandal daha! Terör örgütünün sloganını attılar

ABD’nin kucağında ahkam kesen FETÖ’cü Emre Uslu’dan örgüt üyelerine motivasyon mesajı
Siyaset HDP'li vekiller ve Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'den ayrıldı
Siyaset

HDP'li vekiller ve Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'den ayrıldı

Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller TBMM'den ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:59:00 - 2021-03-17 21:03:24

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı.

HDP'liler TBMM'den ayrıldı

HDP milletvekilleri ve eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılarak HDP Grubu’na geçti. Gergerlioğlu, Anayasa’ya aykırı karara karşı arkadaşlarıyla direnişlerini devam ettireceklerini kaydetti.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı bir açıklama yapacak. Yarın ise HDP Olağanüstü MYK toplanacak ve HDP Sözcüsü açıklama yapacak.

Terör örgütü sloganı attılar

Gergerlioğlu, vekilliğinin düştüğü ilk saatlerde TBMM'den ayrılmayacağını söylerken, HDP sıraları Meclis'te terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) sloganını atarak propaganda yaptı. Buna rağmen TBMM'den dışarı çıkarılmayan Gergerlioğlu'nun olayı akıllara Almanya Meclisi'ni getirdi.

Almanya Stuttgart'ta Milletvekili Heinrich Fiechtner kendisi Meclis'ten çıkmayınca polisler iki kolundan tutarak zorla çıkarmıştı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilk destek 'militan' Kaftancıoğlu'ndan geldi
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilk destek 'militan' Kaftancıoğlu'ndan geldi

Siyaset

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilk destek 'militan' Kaftancıoğlu'ndan geldi

TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı
TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı

Yeni Akit Gazetesi

TBMM'yi terk etmeyen Gergerlioğlu'na şok! Alpay Özalan HDP sıralarına tek başına daldı



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demir

Köpek gibi çıkacak elbet. O meclis şehit kaniyla inşa edilmiştir. Kimse işgal edemez.
  • Yanıtla

Eren

Teröristler için hesap vakti.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü?
Ekonomi

Benzin, motorin ne kadar oldu? Benzin, mazot fiyatı düştü mü?

Son dakika haberine göre, milyonlarca araç sahibine müjdeli haber Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi. Bundan böyle akaryakıt..
Rusya’dan çok önemli açıklama! Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!
Gündem

Rusya’dan çok önemli açıklama! Türkiye’nin NATO üyesi olması engel!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan, Rusya’nın Türkiye ile zor, ancak sonuç veren bir işbirliği olduğunu belirten ve 'tek engelin Türkiye'..
'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı. Yüzde ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay