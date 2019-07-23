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HDP'li vekilin terörist kardeşi idamla yargılanacak

Güvenlik kaynakları, Erbil'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin idamla yargılanacağını ifade etti.

23 Temmuz 2019 Salı 09:37
HDP'li vekilin terörist kardeşi idamla yargılanacak

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, Çarşamba günü Erbil kentinde bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğramış, saldırıda Osman Köse şehit düşmüştü.

Saldırının baş şüphelilerinden Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Biykez güvenlik güçlerince yakalandı. Saldırganları araçla olay yerinden uzaklaştıran ve kimliği hala açıklanamayan 3'üncü kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

 İdam cezasının yürürlükte olduğu Irak’ta diplomat Osman Köse'yi şehit eden katil zanlılarının Erbil'de yargılanmaları bekleniyor. Güvenlik kaynakları, katil zanlılarının yargı süreçlerinin başlatılması için 3'üncü kişinin de yakalanmasının beklendiğini iddia etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:37
  1. Diyarbakır
  2. Osman Köse
  3. Muhammed Biykez
  4. Mazlum Dağ

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  • İşte bu yaaa işte bu...! Asın bu kahpeleri İşte bu yaaa işte bu...! Asın bu kahpeleri 42 dk önce
    Açık seçik yeryüzünde fitne çıkaranların cezası ölümdür hak sahibide bu cezayı kaldıramaz.. İran gibi vinçte sallandıracaksın on tanesini bakın pkk nasıl bitiyor... Asker polis çocuk öğretmen öldür.. Sonra pişmanım de ye iç yat domuz gibi semir...

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