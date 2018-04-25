HDP'li vekilden Meral Akşener sorusuna şaşırtan yorum!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Meclis’te basın toplantısı düzenledi. HDP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşan Beştaş, Meral Akşener sorusuna olay olacak bir yorum yaptı. Meral Beştaş: "Bizim partide tek Meral var, o da benim. Gündemimizde başka bir Meral yok."



DEMİRTAŞ ADAY OLACAK MI?

Beştaş "Selahattin Demiraş aday olacak mı?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Kendi adayımızla 24 Haziran’a gideceğiz ama bu aday sadece HDP’nin adayı olmayacak. Demirtaş önerilenler arasında ve önümüzdeki birkaç isimden biri. Toplantılarımız bitmeden geniş kesimlerle yaptığımız çalışma bitmeden adayımızı açıklamamız söz konusu değil, ama en kısa zamanda, önümüzdeki günlerde adayımızı açıklayacağız."