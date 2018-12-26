HDP'li vekil umduğunu bulamadı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmaya katılmadı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Güven katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Avukatların savunmalarının ardından ara verilen duruşma sonrası mahkeme Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Ocak ayına erteledi.

Güven, Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstenilen ceza

İddianamede, Leyla Güven hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan, 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ocak'ta gözaltına alınan Güven'in, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.