HDP'li vekil Suriyeli aileyi ziyaret etti! Niye şaşırdın Faruk, ortağınız CHP ile İP'in tahrikleri ile olmadı mı?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara Altındağ'da saldırıya uğrayan Suriyeli aileyi ziyaret etti. Gergerlioğlu, ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tahrikleriyle meydana gelen ırkçı saldırıya ilişkin "Araba içinde linç edilmeye çalışılmış aile. 4 çocuğun babası hem evsiz hem işsiz kalmış. Çocuklar ağır bir travma yaşamış ve çok korkmuş." paylaşımını yaptı.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Altındağ'da saldırıya uğrayan Suriyeli aileyi ziyaret ettik. Araba içinde linç edilmeye çalışılmış aile. 4 çocuğun babası hem evsiz hem işsiz kalmış. Çocuklar ağır bir travma yaşamış ve çok korkmuş. Medyada kanlar içinde fotosu çıkan küçük İbrahim'in alnında 2 kesi var." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile sokağa dökülen mahalleli Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşladı, bazı dükkanları yağmaladı.

Muhalefetin de mültecilere yönelik tahrik verici açıklamalarının ardından yaşanan bu olayın ardından 148 kişi gözaltına alındı.