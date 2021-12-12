HDP'li vekil milletin Meclis'ini babasının çiftliği sandı TBMM Başkanvekili ağzının payını verdi!

MİT ve TSK'nın operasyonuyla öldürülen terör örgütünün sözde Sincar sorumlusu 'Dijwar' kod adlı Merwan Bedel ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM kürsüsünde Almanca ve Kürtçe konuşarak propoganda yapmaya çalıştı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın da müdahale ettiği konuşma nedeniyle Genel Kurul'da kısa süreli gerginlik yaşandı.

TBMM'de yapılan bütçe maratonu devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Bu kapsamda HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca partisi adına kürsüye çıktı.

HDP'li vekil önce Almanca ardından Kürtçe konuşmaya başladı

Uca, anadilde eğitim konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak TBMM kürsüsünde propaganda yaptı. "Şimdi bu konuşmamı çok dilli bir vekil olarak Almanca ve Kürtçe olarak tekrar yapacağım" diyen HDP'li vekil bu sözlerin üzerine önce Almanca konuşmaya başladı.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar

Meclis sıralarından tepkiler yükselirken TBMM Başkanvekili Haydar Akar müdahale etti.

"Hangi dil olursa olsun resmi dilimiz Türkçe"

Akar, "Sayın hatip, belki bir kelime belki bir cümle olabilir ama hangi dil olursa olsun bir metin okunamaz. Resmi dilimiz Türkçe" dedi. Akar'ın Uca'dan konuşmasını bitirmesini istemesinin üzerine HDP'li vekil bu kez de Kürtçe konuşmaya başladı.

Uca'dan 'Kürtçe' propagandası

Uca, Kürtçe konuşmasında, "Size sesleniyorum, bu Meclis'te Kürtlerin diline tahammül yok." ifadelerini kullandı.

Başkanvekili'nin bir kez daha müdahale etmesinin üzerine Uca, Kürtçe konuşmasını bitirip yerine oturdu.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca

MHP sıralarından tepki

Konuşmanın ardından MHP sıralarındaki tepkilerin sesi yükseldi.

Akar, tepkiler üzerine açıklama yaparak "Hatip iki dilde daha konuşmasını tekrarlayacağını söyledi. İlk konuşması Almanca'ydı, Almanca da olsa, İngilizce de olsa Fransızca da olsa ana dilde de olsa mutlaka birkaç kelime söylenebilir ama bir metin uzun süre kullanılamaz. Çünkü Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir. Zaten hatip de bir metnin tümünü okumamıştır." dedi.

Uca daha önce de TBMM'de yaptığı konuşmada, "Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" ifadelerini kullanarak devlete iftirada bulnumuştu.