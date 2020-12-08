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Siyaset HDP'li vekil Meral Danış Beştaş TBMM'de parmak sallayarak tehditler savurdu
Siyaset

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş TBMM'de parmak sallayarak tehditler savurdu

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'de gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında, "140 senelik alacağımız var." şeklindeki sözlerine itiraz eden MHP'li vekillere parmak sallayarak tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:47:00 -

Meclis'te bütçe görüşmelerine katılan HDP'li ve MHP'li vekiller arasında çıkan tartışmada, MHP sıralarına parmak sallayan HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, "Kuzu kuzu dinleyeceksiniz" diyerek tehditler savurdu.

Meclis'te tansiyon yükseldi

2021 yılı bütçe görüşmelerini tartışmak üzere bir araya gelen TBMM Genel Kurulu, parti temsilcileri aracılığıyla görüş belirtmeye devam ediyor.

Dün başlayan 12 günlük maratonun bugünki gündeminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen bütçe görüşüldü. Parti konuşmacıları sırayla kürsüde bütçe ve bütçe gündemine ilişkin görüşlerini belirtirken, HDP'li vekilin kürsüde kullandığı ifadelerle Meclis'te tansiyon yükseldi.

HDP'li vekil tehditler savurdu

Kürsüdeki HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, "140 senelik alacağımız var." ifadeleri üzerine MHP sıralarından itiraz sesleri duyuldu. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili de söz hakkı isteyerek bulunduğu yerden MHP'ye parmak salladı.

Beştaş, MHP sıralarına seslenerek, "Burada hepimiz grup başkanvekilleri olarak sözümüzü kuracağız. Ben iki noktayı not aldım. Hatibimiz cevap verdi. 'Sizi dinlemek zorunda değil kimse' dedi ve yerinden, grup başkanvekili olduğunu unuttu, 'Böyle bir dünya yok' dedi. Hayır efendim dinleyeceksiniz. Kuzu kuzu dinleyeceksiniz. Biz nasıl sizi dinliyorsak, siz de dinleyeceksiniz. Biz burada konuşma hakkını sayın Bülbül'den ya da MHP'den almadık. Biz halktan aldık. Halkın verdiği yetkiyle burada bütün milletvekilleri gibi sözümüzü kuruyoruz. Kurmaya devam edeceğiz. Öyle bir dünya yok, oradan oturup bizi tehdit edemezler." ifadelerini kullandı.

MHP'den tepki

MHP Grup Başkanvekili ise HDP'ye karşılık olarak, "Bu millet, kimin kuzu, kimin kurt olduğunu biliyor. Allah'ın izniyle onun da hakkını veririz. Onu da söyleyeyim." dedi.

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