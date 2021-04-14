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Gündem HDP'li tecavüzcüye beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti
Gündem

HDP'li tecavüzcüye beraat! Mağdur kadının avukatı isyan etti

HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada "delil yetersizliğinden" beraat etti. Skandal karara isyan eden mağdur kadının avukatı "Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:48:00 - 2021-04-14 16:09:51

Eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in cinsel istismarına uğradığını iddia eden kadının avukatı, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti.

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına, istismara uğrayan kadının Avukatı tepki gösterdi.

Avukat Adile Gürbüz soysal medya hesabından "3 çocuklu evli mağdurun, tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik 'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme " delil yetersizliğinden beraat" verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu.

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Yorumlar

Ömer

Demek ki neymiş, İstanbul sözleşmesi kadını koruyamıyormuş...
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