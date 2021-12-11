HDP'li Taşçıer'den TBMM Kürtçe provokasyonu! Tepki MHP sıralarından geldi

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Meclis Genel Kurulu'nda Bütçe görüşmeleri 5. gününde de devam etti.

Konuşmasına Kürtçe ile devam etti

Görüşmelerde, söz alarak kürsüye çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Kürtçe provokasyonuna soyundu. "Kürt çocukları ana dilinde eğitim alamadıkları için tıp eğitimini de alamıyorlar." diyen HDP'li Taşçıer, "Örneğin, benim diyeceklerimi Kürt vekiller ve doktorlar da düşünsün, şimdi birkaç kelime bir şey söyleyeceğim: ‘Kolunca min te şe, laşe min de ba heye’. Bunlar dildir, dil." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç araya girerek, "Sayın Milletvekili Türkçe konuşun." uyarısı yaptı.

MHP sıralarından tepki sesleri

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "Başkanım, teamül hâline gelmeye başladı artık bu." ifadesini kullanırken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "İnsanları etnik kökenini göre ayıran ırkçı bir konuşma yapılıyor! Resmen ırkçılık yapıyorsunuz. Kimin ailesinde, hangi etnik köken, bununla mı meşgul olalım? Irkçı, ırkçısın sen! Türkiye’de kaç tane ana dil var? Ya, her gün bu zırvaları dinlemek zorunda mıyız ya!" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tekrar araya girerek, "Sayın milletvekili, bakın, anlaşılmıyor, içeriğini bilmiyoruz." dedi. HDP’li Taşçıer, Bilgiç'e, "Sayın bakan bunları anladı." diyerek karşılık verdi.