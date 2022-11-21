HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım! PKK'ya böyle kalkan oldu

HDP Van milletvekili Sezai Temelli, Gaziantep'te PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği ve biri çocuk iki şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roket ve havan saldırısında 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ile beş yaşındaki Hasan Karataş yaşamını yitirdi. Aralarında beş aylık hamile bir kadının da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Hain saldırı sonrası HDP Van milletvekili Sezai Temelli sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı

Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıyı cihatçıların yaptığını iddia eden HDP'li Temelli resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde… Maalesef yine çocuklarımız, insanlarımız yaşamını yitirdi. Toplum olarak bu kadar büyük acılara son vermek için savaşa ve bu iktidara karşı çıkmalıyız.