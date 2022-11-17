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Siyaset HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
Siyaset

HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 16:50:00 - 2022-11-17 16:52:14
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü

TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.

İYİ Parti oylamaya katılmadı

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında bu son dakika gelişmesi ile ilgili bilgi verirken "Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise 'hayır' oyu verdi" dedi.

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Yorumlar

MSTF

Ülkücü milliyetçi geçinen İYİ PARTİLİ biri sokağıma sakın gelmesin aydın efeler mah.

Midyatlı

darısı bütün Türkiye Düşmanları ve hainlerin başına.
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