HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşürüldü
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in 'devamsızlık' nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.
TBMM Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin raporu kabul ederek, Genel Kurula sevk etti.
İYİ Parti oylamaya katılmadı
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında bu son dakika gelişmesi ile ilgili bilgi verirken "Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 'evet' oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise 'hayır' oyu verdi" dedi.