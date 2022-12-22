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Siyaset HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü! 42 "ret" oyu verildi
Siyaset

HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü! 42 "ret" oyu verildi

PKK'lı terörist Volkan Bora ile dağda çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 19:27:00 - 2022-12-22 19:30:56
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düştü! 42 "ret" oyu verildi

 Yeniakit.com.tr 

Terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında yurt dışına firar etmek üzere Edirne'ye giderken yakalanıp, dokunulmazlığı kaldırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düştü.

Güzel firariyken de, milletvekili özlük haklarından yararlanırken vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

42 "ret" oyu kullanıldı!

Torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, HDP'li Güzel'in "yasama faaliyetlerine katılmadığı" gerekçesiyle devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

HDP'li Güzel'e ilişkin yapılan oylamaya 372 milletvekili katıldı. Güzel'in vekilliğinin düşürülme kararı, 42 ret oyuna karşın 330 kabul oyuyla alındı.

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