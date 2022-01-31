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Siyaset HDP'li Semra Güzel'in savunması Çarşamba'ya ertelendi! Yazılı savunma da yapmamıştı
Siyaset

HDP'li Semra Güzel'in savunması Çarşamba'ya ertelendi! Yazılı savunma da yapmamıştı

Terörist Volkan Bora ile samimi pozları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel adına savunma yapmak isteyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin isteği, Hazırlık Komisyonu üyesi olması sebebi ile kabul edilmedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 17:36:00 - 2022-01-31 17:42:45
HDP'li Semra Güzel'in savunması Çarşamba'ya ertelendi! Yazılı savunma da yapmamıştı

 Yeniakit.com.tr 

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlü savunmasını yapmak isteyen HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin başvurusu kabul edilmedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkınca, sessizliğe büründü. HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu'nda bekliyor.

Gizli Tanık Ezel: Semra Güzel PKK'nın dağ kadrosunda!

Çarşamba gününe ertelenen Hazırlık Komisyonu toplantısında, bir başka HDP'li vekilin Semra Güzel adına savunma yapması bekleniyor.

HDP'li vekilin dosyasına eklenen gizli tanık Ezel'in anlattığına göre; Semra Güzel, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor.

 

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