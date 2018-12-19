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HDP'li Remziye Tosun'un derdi terörist ölüleri!

Terörist cenazelerinde sık sık boy gösteren Kandil'in vekili Remziye Tosun'un, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gündemi yine terörist cenazeleriydi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:15
HDP'li Remziye Tosun'un derdi terörist ölüleri!

Türk ordusu, PKK/YPG'li teröristlere ve arkasındaki emperyalist güçlere karşı amansız bir mücadele vererek, ağır darbeler indiriyor. Her gün onlarca terörist etkisiz hale getiriliyor. Bu durum Kandil'in partisinde, büyük rahatsızlığa neden oluyor. Öyle ki bütçe görüşmelerinde bile bu konuyu dile getiriyorlar.

Dün görüşmeler sırasında, Kandil'in partisi HDP'den milletvekili olan Remziye Tosun söz istedi.

Remziye Tosun konuşmasında, "Bu ülkenin acı gerçeği olarak cenazelere yapılan muameleden bahsetmek istiyorum. Çatışmalarda yaşamlarını kaybeden ve morglarda bekletilen 442 cenaze ile Bitlis Mezarlığı'ndan çıkarılan 265 cenaze, teşhis edilmediği gerekçesiyle ailelerine verilmiyor." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilden yeni uydurma!

Hızını alamayan HDP'li vekil, morgdaki cenazelere işkence yapıldığını iddia etti. Daha önce HDP'lilerin gözaltına alınanların işkence gördüğüne dair birçok yalan iddiasına tanıklık etmiştik. Ancak HDP'li Tosun, ölülere işkence yapıldığını iddia ederek, yalanlarına bir yenisini ekledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:15
  1. Bitlis
  2. Remziye Tosun
  3. PKK
  4. cenaze

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1647 dk önce
    ÖRTÜ İLE MUHAFAZAKAR KÜRT KARDEŞLERİMİZİN OY LARINI AVLAMAYA ÇALIŞIYOR. BUNUN ABDEST NAMAZ İLE İLGİSİ OLSA, DEVLETE HİZMET EDER, TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLĞİ YAPIP İHANET ETMEZLER! BUNLARIN İSLAM İLE İLGİLERİ YOK, KOMİNİST ATEİST YÖNETİM PEŞİNDELER.
  • şenaydoğanşenaydoğan1 sa önce
    bacım teşhis edilmedi diye ailelerineverilmedi diyorsun da hangi aile kendi oğlu ve kızı yerine bir yabancının cenazesini almak ister ki cenazeleri rastgele mi versinler allaha emanet olun

Günün Özeti

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