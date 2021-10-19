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Siyaset HDP'li Pervin Buldan: Bedelini ödedik, karşılığında iktidarın parçası olacağız!
Siyaset

HDP'li Pervin Buldan: Bedelini ödedik, karşılığında iktidarın parçası olacağız!

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin büyük bedeller verdiğini belirterek "İşte bunun karşılığı bir dahaki seçimlerde HDP bu ülkeyi yönetecek olan parti olacak, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 21:28:00 - 2021-10-19 21:35:51
HDP'li Pervin Buldan: Bedelini ödedik, karşılığında iktidarın parçası olacağız!

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, ödedikleri bedel ve verdikleri emeklerin karşılığı olarak iktidarın bir parçası olacaklarını söyledi.

Buldan, partisinin Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu yakınındaki alanda düzenlenen "Demokratik Çözüm İçin Demokrasiye Çağrı" mitinginde konuştu.

"İktidarın parçası olacağız"

Buldan, "Şimdilik demokratik muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, elbette ki ilerideki dönemlerde, süreçlerde demokratik iktidarın parçası olacağımıza bir kez daha Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz" dedi.

"HDP büyük bedeller ödedi"

"Biz bu yolda büyük bedeller ödeyerek çıktık. Biz bu yola büyük emekler vererek çıktık." diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar ayrı emek verip, ayrı bedeller ödedi. Annelerimiz ayrı bedeller ödedi. Halkımız ayrı emek verdi, ayrı bedeller ödedi. Bu ödediğimiz bedellerin ve bu verdiğimiz emeklerin elbette ki bir karşılığı olacaktır.

Buldan daha önce muhalefet partilerine ittifak çağrısı yaparak "Barış İttifakı kurulursa Öcalan'a uygulanan tecrit kalkar, Selahattin de Figen de Gülten de hapisten çıkar" demişti.

 

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